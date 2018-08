Korwin-Mikke: Tow. Jánošík został powieszony na haku za ziobro. To samo należałoby zrobić z Właścicielami III RP

Polityk podkreślił, że państwo może zabierać obywatelom pieniądze jedynie na cele wspólne, takie jak wojsko, policja, służby specjalne, sądy i mała administrację. Zastrzegł, że "nie może zabierać Kowalskiemu by dać Wiśniewskiemu".

"Tow. Jánošík za taką właśnie działalność został powieszony na haku za ziobro – i to samo należałoby zrobić z Właścicielami III RP z PiSu, PO, SLD i PSL, z zapałem odbierającymi, dzielącymi i przyznającymi cudze pieniądze! Na zasadzie: Panie Boże! Daj wszystkim po równo - a tym, co dzielą po równo, daj troszeczkę więcej!" – napisał Janusz Korwin-Mikke. I dodał: "I pamiętajcie Państwo, co był napisał Aleksander hr. Fredro: Socyjalizm każdemu równo nosa utrze, bogatych zdusi jutro - a biednych... pojutrze!".

Do swojego wpisu lider partii Wolność załączył przerobione zdjęcie premiera Mateusza Morawieckiego.