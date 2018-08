"Nawet jak umrę, to nie przegram". Dziennikarka Polsat News szczerze o swojej chorobie

Dziennikarka Polsat News zaangażowała się w akcję #NIEPOKONANE prowadzoną przez Onet Kobieta, Fundacje Alivia i Rak'n'roll. Jej celem jest zmiana zakorzenionego w społeczeństwie pojęcia "przegrana walka z rakiem". Joanna Górska sama chorowała na nowotwór piersi. – Każdego dnia umiera średnio 16 Amazonek, żadna z nich nie przegrywa – podkreśla.

O swojej chorobie i podejściu do niej Joanna Górska opowiedziała portalowi ofeminin.pl. – Jeden z lekarzy powiedział do mnie: „Proszę Pani, my tu nie walczymy, my leczymy”. Przyjęłam do wiadomości. OK, lekarze leczą, ale ja walczę! – przyznała i dodała, że walczy każdego dnia. – W czasie leczenia byłam na wojnie. Stawką było moje życie. Bliscy i rodzina to moje oddziały zbrojne. Onkolog to wódz. Ja byłam wojownikiem. Tego będę się trzymać – oświadczyła.

Dziennikarka przyznała, że wojna trwa i ona będzie walczyła do końca życia. – Teraz walczę ze skutkami ubocznymi leczenia. Wygrywam każdego dnia, kiedy się uśmiecham i kiedy widzę uśmiech bliskich – dodała. – Niezależnie od tego, jak długo to potrwa i nawet jak umrę, to nie przegram – oświadczyła.

Joanna Górska zapytana została także, czy prowadziła dialog z rakiem, czy mówiła o nim "brzydko". – Zawsze. Zawsze mówiłam do niego brzydko, najbrzydziej jak się da. Był dla mnie podły, wstrętny, obrzydliwy. Dziad - tak na niego mówiłam. Dużo przeklinałam, bardzo dużo. Zawsze, kiedy zaczynał się wlew, mówiłam do niego: " WYP.....AJ DZIADU i pokazywałam środkowy palec. Chciałam być bardziej złośliwa od niego. Nie było dnia, w którym bym z nim nie rozmawiała, najczęściej nie w myślach, a na głos – przyznała.