Lubnauer o wyzwaniu, przed jakim stoją liderzy partii

Lubnauer była gościem "Faktów po Faktach" na antenie TVN24. W programie odniosła się do zbliżających się wielkimi krokami wyborów samorządowych. Przewodnicząca Nowoczesnej przekonywała, że należy zdać sobie sprawę jaka jest stawka tej gry. – Jeżeli spojrzymy na to wszystko, co dzieje się w tej chwili w Polsce, również z Sądem Najwyższym, z całym chaosem prawnym, który wprowadza PiS, to PiS niszcząc trójpodział władzy, tak naprawdę niszczy demokratyczną RP – podkreśliła.

– Jeżeli na to spojrzymy, że powoli przesuwamy się na peryferia UE, gdzieś ta Europa nam odjeżdża, to jest jasne, że jest bardzo konkretne wyzwanie, stojące w tej chwili przed liderami partii politycznych, szczególnie opozycyjnych partii – mówiła, tłumacząc, że tym wyzwaniem jest pokonanie Prawa i Sprawiedliwości we wszystkich kolejnych wyborach. Jak podkreśliła, to właśnie w tym celu stworzona została "nowa jakość w polityce", czyli Koalicja Obywatelska.

Szefowa Nowoczesnej podkreślała, że w ten sposób partie opozycyjne muszą stworzyć nową jakość w polityce i pokazać, że wybory w 2019 roku nie będą już starciem pomiędzy PiS a PO, ale starciem dwóch bloków. – Jednym blokiem, jakim jest Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska, która powinna się poszerzać na kolejne wybory o kolejne podmioty – wskazywała.