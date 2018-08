Tragiczna informacja z Tatr. Nie żyje Wojciech Czarny

Ks. Lemański zachwycony wpisem Wałęsy. "Każde słowo, każda fraza ma swoją wagę"

"Najprawdziwszy Lech Wałęsa. Nie wiem, czy sam to wymyślił, czy ktoś mu to podpowiedział, ale to jest strzał w dziesiątkę. Każde słowo, każda fraza ma swoją...