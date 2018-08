1000 plus zamiast 500 plus? "Tym się wygrywa wybory"

Jak czytamy na łamach dziennika, kolejne inicjatywy prorodzinne mogą być skutecznym sposobem Prawa i Sprawiedliwości na wybory parlamentarne w 2019 roku. "Super Express" cytuje "jednego z ważnych polityków" tej partii, który podkreśla, że właśnie przez politykę prorodzinną i socjalną wygrywa się wybory. – Chcemy, aby nastąpiła jakaś korekta w programie 500 plus. Te pieniądze zżera dziś trochę inflacja, więc musimy pójść dalej i zaproponować 1000 plus. Sądzę, że jest to bardzo możliwe i całkiem realne – ocenia rozmówca tabloidu.

Polityk stwierdził, że PiS rozbudziło w Polsce ogromne nadzieje i je spełnia. – Ale to nie znaczy, że obywatele nie chcą więcej. I my musimy im zaproponować coś ekstra – dodał.

Z ustaleń "SE" wynika, że tym czymś "ekstra" może być właśnie rozszerzenie programu 500 plus do 1000 zł. Nadzieję, że tak się właśnie stanie wyraził wiceszef sejmowej komisji finansów publicznych, poseł PiS Janusz Szewczak. Polityk podkreślił, że liczy na to iż koniunktura gospodarcza pozwoli na takie rozwiązanie.