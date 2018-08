Niecodzienna sytuacja na Woodstocku z dziennikarką TVN w roli głównej. "To molestowanie seksualne"

Podczas relacji na żywo z festiwalu Pol'and'Rock w Kostrzynie nad Odrą (Woodstock) do reporterki TVN24 podbiegł uczestnik imprezy. To co zrobił na pewno zaskoczyło dziennikarkę. Zajście skomentowała dr Sylwia Spurek, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.