Rocznica ataku na Gruzję. MSZ apeluje do Rosji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało komunikat w związku z przypadającą właśnie 10. rocznicą agresji Rosji na Gruzję w sierpniu 2008 roku. "Mija 10 lat odkąd Abchazja i rejon Cchinwali/Osetii Południowej, na skutek zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję, znalazły się pod nieuznawanymi przez społeczność międzynarodową separatystycznymi rządami, ustanowionymi i wspieranymi przez Moskwę" – brzmi oświadczenie MSZ.

Ministerstwo podkreśla, że w świetle prawa międzynarodowego Abchazja i Rejon Cchinwali/Osetii Południowej są integralną częścią państwa gruzińskiego. "Sprzeciwiamy się wszelkim działaniom, które mają na celu ingerencję w suwerenne prawo władz w Tbilisi do wykonywania zwierzchnictwa nad terytorium Gruzji w jego granicach uznanych przez społeczność międzynarodową" – czytamy.

"Z dużym zaniepokojeniem odnotowujemy pogarszanie się sytuacji humanitarnej oraz przypadki naruszania praw człowieka na okupowanych terytoriach Gruzji. Wyrażamy sprzeciw wobec działań związanych z postępującą 'borderyzacją', ograniczaniem możliwości przemieszczania się ludności cywilnej, uniemożliwieniem obywatelom gruzińskim uczestnictwa w życiu politycznym czy utrudnianiem im wykonywania prawa do edukacji w ich ojczystym języku" – napisano w komunikacie MSZ.

Apel Polski do Rosji

Resort polskiej dyplomacji wyraża "pełną solidarność" z władzami w Tbilisi w odniesieniu do prowadzonej polityki nieuznawania separatystycznych reżymów Abchazji i rejonu Cchinwali/Osetii Południowej. Przypomina też o słynnej wizycie Lecha Kaczyńskiego i wsparciu, jakiego ówczesny prezydent udzielił Gruzji.

"Władze RP po raz kolejny wzywają Federację Rosyjską do porzucenia agresywnej i prowokacyjnej polityki wobec Państwa Gruzińskiego oraz realizacji zobowiązań, wynikających z porozumień Sarkozy-Miedwiediew. Apelujemy o kontynuację realnego dialogu w ramach Międzynarodowych Rozmów Genewskich, co wraz z wykonywaniem w pełnym zakresie mandatu Misji Monitoringowej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia), powinno przyczynić się do przyspieszenia rezultatów procesu pokojowego" – podkreśla MSZ.

W najbliższy poniedziałek i wtorek Gruzję odwiedzą wspólnie polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, wicepremier Ukrainy Pawło Rozenko oraz szefowie dyplomacji Litwy – Linas Linkevičius i Łotwy – Edgars Rinkēvičs.