Miller: Politycy nie wsadzają do więzień, od tego jest wymiar sprawiedliwości

„SLD powsadza PiS do więzienia. Tryb się znajdzie, wszystko zmienimy” – to słowa Włodzimierza Czarzastego, który uważa, że Platforma w tym względzie jest za miękka. Czy w takim razie widzi pan za kratami Jarosława Kaczyńskiego? – zapytał Millera Marcin Makowski.

"Politycy nie wsadzają do więzień, bo od tego jest wymiar sprawiedliwości. Trzeba wystrzegać się takich określeń, które ostatecznie zamazują konieczny dystans władzy wykonawczej wobec władzy sądowniczej. Jeśli chodzi o odpowiedzialność wysokich funkcjonariuszy państwowych, to ona jest jasno sprecyzowana, a jeśli będzie miał się tym zająć Trybunał Stanu, to są na to szczegółowe procedury postępowania" – stwierdził w odpowiedzi Leszek Miller.

Cała rozmowa Marcina Makowskiego z byłym premierem i byłym szefem SLD, Leszkiem Millerem w nowym numerze tygodnika „Do Rzeczy”.