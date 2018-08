Kuźmiuk: Arłukowicz przespał tydzień, a potem się obudził i nagle zajął rolnictwem

Były minister zdrowia, obecnie poseł PO, Bartosz Arłukowicz, zaapelował dziś do premiera, by ten zwołał posiedzenie rządu w sprawie suszy. O pomysł zapytaliśmy Zbigniewa Kuźmiuka.

Polityk zaznaczył, że już w zeszłym tygodniu rząd przygotował „pakiet antysuszowy”. - Przeznaczył na to 800 mln zł. Zasadnicza część tej kwoty pójdzie właśnie na rekompensaty dla poszkodowanych przez suszę. Dla tych, u których straty w uprawach wynoszą ponad 70 proc. to będzie kwota przynajmniej 1000 zł na hektar. Dla pozostałych kwoty mniejsze. Minister rolnictwa czeka jeszcze na protokoły z szacowania szkód z poszczególnych województw – wyjaśnia Kuźmiuk. Dodaje, że uruchomione zostały także dopłaty do kredytów.

Ponadto Kuźmiuk podkreślił, że premier zobowiązał się, że w sytuacji, w której okazałoby się, że po spłynięciu wszystkich informacji straty są jeszcze większe niż do tej pory ustalono, to nie jest wykluczone, że już na jesieni tego roku dojdzie do nowelizacji budżetu, aby poszukać dodatkowych środków dla rolników