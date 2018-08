Budka: Duda wielokrotnie łamał Konstytucję

– Niestety Andrzej Duda nie wzniósł się ponad rolę politycznego żołnierza Jarosława Kaczyńskiego. Jedynym, co widzę pozytywnego w tej prezydenturze, to to, że już tylko dwa lata zostały do końca – podsumowuje trzy lata prezydentury Andrzeja Dudy poseł PO Borys Budka w rozmowie z DoRzeczy.pl

DoRzeczy.pl poprosiło polityka PO, by podsumował 3 lata, które minęły od zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na Prezydenta Rzeczpospolitej. W jego ocenie Andrzej Duda jest prezydentem tylko jednego ugrupowania politycznego, nie zaś wszystkich Polaków. – Widać wyraźnie, że spełnia życzenia i plany tego właśnie ugrupowania, zupełnie nie licząc się z tym, co myślą obywatele. A przecież prezydent nie jest członkiem partii, nie powinien więc reprezentować interesów partyjnych – podkreślił Borys Budka. Ponadto zwraca uwagę na działania Andrzeja Dudy względem ustawy zasadniczej. – Jako prawnik mam mu do zarzucenia przede wszystkim to, że podczas swojej prezydentury wielokrotnie łamał Konstytucję, począwszy od tego, że nie nie zaprzysiągł trójki sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez poprzedni Sejm, skończywszy na jego działaniach w związku z Sądem Najwyższym – zaznacza polityk.