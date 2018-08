Wraca sprawa tajemniczej śmierci Polki w Egipcie. Jej siostra apeluje do Ziobry

"Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze dotąd nie szczędziła komunikatów w zakresie sprawy Madzi. Prokuratura ta chętnie dzieliła się z mediami informacjami o powołaniu biegłych psychiatrów którzy mieliby popierać tezę o chorobie psychicznej na jaką Madzia miała zapaść w Egipcie. Wyssane z palca hipotezy i twierdzenia w tym zakresie nie mają żadnego oparcia w rzeczywistości" – czytamy we wpisie Anny Cieślińskiej.

Siostra Magdaleny Żuk tłumaczy, że jest związana tajemnicą śledztwa i nie może ujawniać szczegółów sprawy, która "samobójstwem nie była". Jak podkreśla, prosiła prokuraturę o zwolnienie z tej tajemnicy, jednak otrzymała odpowiedź odmowną.

"Proszę niniejszym Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę o pomoc w sprawie którą żyła i żyje opinia publiczna, proszę o publikację najnowszych ustaleń w sprawie związanych z okolicznościami obecnie ujawnionymi w sprawie w tym przyczynami zachowania Madzi i jej śmierci" – pisze dalej.

Tajemnicza śmierć Polki w Egipcie

W kwietniu ubiegłego roku, 27-letnia Magdalena Żuk chciała sprawić swojemu chłopakowi niespodziankę i wykupiła dwuosobową wycieczkę do Egiptu. Mężczyzna nie miał jednak ważnego paszportu i nie mógł polecieć. Ostatecznie kobieta zdecydowała, że do kurortu Marsa-Alam w Egipcie uda się sama.

Już dobę po przylocie 27-latka wysyłała niepokojące wiadomości do rodziny i znajomych. W pewnym momencie obsługa hotelowa znalazła ją nieprzytomną w pokoju. Dziewczyna trafiła do szpitala, a tam miała wyskoczyć z trzeciego piętra, co spowodowało śmierć. Rzecznik biura podróży, z którym podróżowała kobieta twierdził, że było to samobójstwo. Tę wersję odrzuca jednak rodzina i znajomi. W sieci pojawiło się również nagranie rozmowy 27-latki z jej chłopakiem. Widać na nim, że kobieta jest przestraszona, płacze.

