Wizyta prezydenta Dudy w Białym Domu już niedługo? Mucha: Są istotne ustalenia

Mucha był również pytany o prezydenturę Andrzeja Dudy. Poproszony, aby wymienił najważniejsze jej osiągnięcia, wspomniał o: "wsparciu dla polskiej rodziny, bardzo dobrej kondycji polskiej gospodarki i sukcesach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polaków".

– To przede wszystkim wdrożenie postanowień szczytu NATO. To prezydentura – moim zdaniem – przełomowa. To prezydentura, która pokazuje szczególną troskę o polską rodzinę i to widać w takich programach jak 500+, które przez prezydenta, wspólnie z rządem PiS, są realizowane. To widać, jeżeli chodzi o kwestie rozwiązań takich jak przywrócenie fundamentalnego zaufania społecznego. Chociażby kwestia przywrócenia wieku emerytalnego – dodawał.

