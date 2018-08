Zetrą się dwie Polski

Marcin Makowski: Myśli pan, że Polskę na stulecie rocznicy odzyskania niepodległości da się jeszcze jakoś posklejać?

Leszek Miller: Nie jestem tutaj optymistą i wydaje mi się, że główny konflikt wybuchnie przy okazji wyborów parlamentarnych. Zetrą się w nich dwie Polski, a każda będzie uważała, że to jej należy się całkowite zwycięstwo. Jeśliby jeszcze okazało się, że PiS-owska Polska przegrała, a Sąd Najwyższy zdominowany przez nowych sędziów unieważniłby wybory, wtedy mielibyśmy do czynienia z wybuchem społecznym o nieobliczalnych konsekwencjach. Muszę ze smutkiem powiedzieć, że to wszystko idzie w tym kierunku.