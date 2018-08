Zapadł wyrok ws. posła PiS, który miał znęcać się nad żoną

Z informacji podanych przez posła wynika, że prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł 2 sierpnia. Sąd zdecydował się umorzyć sprawę. Poseł uznaje ten fakt za swój sukces i ma pretensje do wszystkich, którzy oczerniali go w czasie procesu. We wpisie zamieszczonym na Facebooku poseł sugeruje także, że ze zdrowiem psychicznym jego żony nie jest najlepiej.

"Nie stwierdzono żadnego bicia, znęcania czy ataku! I gdzie są „rzetelni” dziennikarze??? Którzy od prawie trzech lat linczują mnie i wykonują samosądy ?! Kto przeprosi za tysiące niesprawiedliwych i krzywdzących mnie komentarzy ?!? Kto zrehabilituje za degradacje mnie w pracy i partii ?!? Kto ochroni moje dzieci przed morzem pomyj i hejtu jakie wylano na ich ojca w internecie ?!? Kto pomodli się za moją żonę o jej zdrowie psychiczne i by się opamiętała ? By po raz pierwszy zrozumiała, że teraźniejszość i przyszłość NASZYCH DZIECI jest ważniejsza od nienawiści jaką w sobie wyhodowała i którą pielęgnują w niej doradcy i znajomi niezależnie czy śpiewają psalmy czy nie..." – napisał na portalu społecznościowym.

Proces rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku. Żona polityka twierdziła, że 11 września 2015 r. Zbonikowski szarpał ją, wykręcał ręce, bił po głowie i po całym ciele. Podobnego czynu miał dopuścić się 18 lipca 2016 r. Proces był częściowo utajniony, nie upubliczniono wyjaśnień małżonków. Z zeznań teściowej Zbonikowskiego wynika, że zdradzał on żonę, a potem przy użyciu siły próbował odebrać jej telefon, w którym miała dowód jego niewierności. O tym, że mężczyzna "szarpał" swoją żonę mówił również sąsiad małżeństwa.

W styczniu tego roku Sąd Rejonowy w Chełmnie uznał Łukasza Zbonikowskiego za winnego naruszenia nietykalności cielesnej żony. Jednocześnie sąd postanowił warunkowo umorzyć postępowanie na okres rocznej próby.