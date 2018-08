"Wymieramy". Prawica Rzeczypospolitej alarmuje

W oświadczeniu opublikowanym na stronie partii podkreślono, że wprowadzenie rządowego programu „Rodzina 500+” przyczyniło się do ograniczenia biedy wśród polskich rodzin. Prawica RP zwraca jednak uwagę, że program ten w niewielkim zakresie spowodowało wzrost urodzeń. "W roku ubiegłym urodziło się około 402 tys. dzieci, a do zastępowalności pokoleń potrzeba poziomu około 560 tys. urodzeń. Natomiast w I półroczu tego roku urodziło się tylko 194 tys. dzieci. To o ponad 6 tys. mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku" – zauważono. Autorzy oświadczenia zwracają uwagę na potrzebę dalszych działań w zakresie polityki demograficznej państwa.

"Fundamentem musi być wsparcie dla rodzin rozwojowych - rodzin z co najmniej trójką dzieci, dlatego postulujemy wprowadzenie koncepcji 1000+ na trzecie i każde następne dziecko (będzie to kosztować 3 mld zł rocznie - podczas, gdy 500+ na pierwsze dzieci co roku pochłania 10 mld zł z budżetu państwa). Wprowadzenie tej koncepcji powinno się przyczynić do dalszego wzrostu urodzeń trzecich i następnych dzieci w rodzinach. Dzięki temu zmniejszy się kryzys demograficzny" – czytamy.



Prawica Rzeczypospolitej z uznaniem odnosi się do rządowej zapowiedzi dotyczącej wprowadzenia od przyszłego roku najniższej emerytury dla matek z czwórką dzieci. "Uważamy, że przy tej okazji należy wprowadzić także średnią krajową emeryturę dla matek wychowujących pięcioro dzieci" – dodano.

"Tego typu rozwiązania postulujemy od lat, choćby podczas Konwencji Gospodarczej Prawicy Rzeczypospolitej w Radomiu 16 kwietnia 2011 roku" – wskazano. Pod oświadczeniem w imieniu partii podpisali się Krzysztof Kawęcki, Marian Piłka, Lech Łuczyński, Paweł Kubala.