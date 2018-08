Miał atakować policjantów pod Pałacem Prezydenckim. Usłyszał zarzuty

28-letni Michał M. usłyszał zarzuty w związku ze swoim zachowanie podczas protestów 26 lipca, przed Pałacem Prezydenckim. Michał M. dzisiaj pojawił się w warszawskiej prokuraturze, aby złożyć wyjaśnienia, ale po wysłuchaniu postawionych mu zarzutów odmówił składania wyjaśnień. 28-latek nie przyznał się też winy.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty z art. 224 par. 2 KK: „Tej samej karze (pozbawienia wolności do lat 3. - red.) podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej”.