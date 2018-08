Znana aktorka: Mówią o mnie "katolka". To ma mnie dyskwalifikować?

– Mówią o mnie "katolka". To znaczy… sekciara. Czyli że co? Wiara w Boga czyni cię sekciarzem?! – zaznacza aktorka. – Co to w ogóle oznacza w odniesieniu do aktora? Traktuje się mnie inaczej, bo chodzę w niedzielę do kościoła? To ma mnie dyskwalifikować? Co to ma w ogóle wspólnego z zawodem, jaki wykonuję? Nie wiem, może ktoś się obawia, że zacznę na planie nauczać albo nawracać? – dodaje.

Małgorzata Kożuchowska podkreśliła, że nie obnosi się ani ze swoją wiarą, ani z poglądami.

