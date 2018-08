Prezydent wstrzyma nabór do SN? Mucha odpowiada

– Nie ma żadnych przesłanek, żebyśmy mogli powiedzieć, że to, co jest powszechnie obowiązującym prawem, miałoby nie być stosowane – mówił Paweł Mucha w TOK FM pytany, czy prezydent wstrzyma nabór do Sądu Najwyższego.