Los klubokawiarni Państwomiasto jednak nie jest przesądzony? Interweniowała Gronkiewicz-Waltz

Państwomiasto znajduje się przy ul. Andersa 29 na warszawskim Muranowie, gdzie działa od około sześciu lat. Nie może narzekać na brak klientów i jest miejscem spotkań kulturalnych i debat społecznych i politycznych. Lokal prowadzi fundacja Projekt: Polska. Właściciele lokalu poinformowali, że muszą opuścić Muranów ze względu na podwyżkę czynszu o prawie pięć tysięcy złotych. Jak podała "Gazeta Stołeczna", po podwyżce czynsz i rachunki miały kosztować fundację około 20 tysięcy złotych miesięcznie.

"Urząd Dzielnicy Śródmieście postawił jako warunek przedłużenia umowy najmu kolejną podwyżkę czynszu. Niestety nie jesteśmy w stanie kontynuować naszej aktywności na Muranowie przy takich kosztach" - napisali na swoim Facebooku przedstawiciele Państwomiasto.

Wstawili się z nimi m.in. kandydaci na prezydenta Warszawy.

Oświadczenie władz Śródmieścia

Władze Śródmieścia wydały oświadczenie, w którym poinformowały, że między stronami trwały negocjacje, które nie zakończyły się, a mimo tego "fundacja w dniu 31 lipca poinformowała o rezygnacji z kontynuacji umowy najmu lokalu przy Andersa 29, o powierzchni 400 metrów kwadratowych".

"Próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie przez siedem miesięcy, ale nie udało nam się doprowadzić do rzetelnego dialogu w tej sprawie" – odpowiedzieli z kolei na Facebooku przedstawiciele Państwomiasto. "Przykro nam, że ten etap się kończy i że staje się kolejnym sloganem w kampaniach wyborczych. Polityka miejska powinna być systemowa, a nie akcyjna - my usiłujemy działać systemowo i wiemy, że bez partnerów po stronie urzędu miasta jest to bardzo trudne" – dodali.

Interwencja Gronkiewicz-Waltz

"Cenimy działania i inicjatywy realizowane przez @PANSTWOMIASTO. Dlatego podjęłam działania na rzecz porozumienia między władzami dzielnicy Śródmieście a prowadzącą lokal fundacją" – poinformowała prezydent Warszawy w mediach społecznościowych.