Bałtyk ciepły jak Morze Śródziemne. Uwaga, wracają upały!

Morze Bałtyckie, które nie należy do najcieplejszych, tego lata szczególnie zachęca do kąpieli. Temperatura wody jest zbliżona do tej w Morzu Śródziemnym i sięga miejscami niemal 24 stopni. IMGW ostrzega przed upałami.

We wtorek najwyższą temperaturę wody w Bałtyku odnotowano w Świnoujściu. Jak wynika z danych opublikowanych na portalu pogodynka, Bałtyk miał tam prawie 24 stopni. Ciepła woda w morzu skutkuje jednak częstym zamykaniem kąpielisk z powodu sinic. IMGW wydało kolejne ostrzeżenia przed upałami. Najgorzej ma być w woj. lubuskim, tam wciąż obowiązuje 3. stopień zagrożenia. Fala gorąca rozleje się na cały zachodni i środkowy pas kraju i przekroczy 30 stopni. Najprzyjemniej będzie na Wschodzie.