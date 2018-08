Szokujące słowa posła PiS. Chce wprowadzenia podatku od bycia singlem

– Prywatnie uważam, że takie osoby powinny płacić „bykowe”, bo to by skłoniło ich do założenia rodziny – powiedział w rozmowie z "Faktem" poseł PiS Artur Soboń, pytany, czy kawaler ma szanse na dopłatę do czynszu w ramach programu Mieszkanie +. – Mówię pół żartem, pół serio, bo chciałbym, by Mieszkanie+ było przede wszystkim programem dla rodzin. W ustawie jednak ujęliśmy to w taki sposób, że dopłaty wypłacane będą nie tylko rodzinom w klasycznym tego słowa znaczeniu – dodał.

Soboń zapewnia, że do 2025 roku powstanie aż 177 tys. mieszkań objętych dofinansowaniem do czynszu.