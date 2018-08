Bochenek wystartuje w wyborach samorządowych. Będzie marszałkiem województwa?

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", o dobre stanowisko dla byłego rzecznika rządu zabiega Beata Szydło. "Ma zabiegać, by w przypadku dobrego wyniku PiS w wyborach do małopolskiego sejmiku Rafał Bochenek zasiadł we władzach województwa" – czytamy w artykule.

"Na wewnętrznym spotkaniu dotyczącym list do sejmiku padło nawet stwierdzenie, że Rafał dobrze prezentowałby się jako marszałek Małopolski. Nie wiadomo jednak, czy ta kandydatura zdobędzie aprobatę lokalnych działaczy" – mówi cytowane przez "Wyborczą" źródło w PiS.

Rafał Bochenek odszedł z Kancelarii Premiera wraz z Beatą Szydło.