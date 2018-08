Prezydent zawetuje zmiany w ordynacji? Jest odpowiedź Terleckiego

– Przysługuje mi 21 dni na przeanalizowanie tej ustawy. Przyglądam się temu aktowi prawnemu i historii prac nad nim. I mówię szczerze: mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego – mówił w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" prezydent Andrzej Duda.

"Proponowana przez PiS zmana ordynacji do PE upraszcza wybory i przybliża je obywatelom. Mamy nadzieję że Pan Prezydent uzna nasze racje" – skomentował słowa prezydenta na Twittere wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Apel o prezydenckie weto

O zawetowanie noweli Kodeksu wyborczego zmieniającej ordynację wyborczą do Parlamentu Europejskiego zaapelowali do prezydenta przedstawiciele Kukiz'15, PSL, Partii Razem, Prawicy Rzeczypospolitej oraz Klubu Jagiellońskiego.

Pod koniec lipca Senat przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego dotyczącą ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Zakłada ona, że każdy okręg w wyborach będzie miał przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu.

Wcześniej ws. zmian w ordynacji wypowiedziało się Biuro Legislacyjne Senatu. "Zaproponowany w opiniowanej ustawie podział na okręgi wyborcze, spowoduje, że Polska będzie jedynym w Unii krajem, w którym efektywny próg wyborczy przekracza i to ponad 3-krotnie unijne maksimum 5 proc. – napisało Biuro. "W Polsce efektywny próg wyborczy będzie wynosił 16,5 proc." – dodano. Biuro Legislacyjne Senatu podkreśliło, że tyle głosów w skali kraju będzie musiał otrzymać komitet wyborczy, żeby uzyskać mandat.