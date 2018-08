Kiedy Andrzej Duda uda się z wizytą do Białego Domu? Znamy szczegóły

Według "WP", jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to wylot polskiej delegacji nastąpi w środowy wieczór 19 września. W takim scenariuszu prezydent Andrzej Duda miałby gościć w Waszyngtonie w czwartek i piątek 20-21 września, a następnie udać się na obrady Zgromadzenia Generalnego ONZ, które odbywa się od 24 do 28 września w Nowym Jorku.

Według drugiego scenariusza, jeśli prezydent Donald Trump opóźnił swoją wizytę w siedzibie ONZ, to brany jest również pod uwagę termin 24-25 września (poniedziałek, wtorek), po którym obaj prezydenci udali by się na obrady, podczas których zapewne doszłoby dodatkowo do rozmów wielostronnych pomiędzy dyplomatami Polski i USA.

– Ostateczne potwierdzenie daty wizyty w Białym Domu należy jednak do strony amerykańskiej, która wyda stosowne oświadczenie 30 dni przed spotkaniem. Jeśli będzie to wrzesień, szczegóły zostaną przedstawione w połowie sierpnia. Celowo tak planujemy naszą wizytę w Ameryce, aby połączyć oba wydarzenia, czyli Zgromadzenie Generalne ONZ oraz obecność prezydenta Dudy w Waszyngtonie – mówi w rozmowie z "WP" szef Kancelarii Prezydenta prof. Krzysztof Szczerski.

