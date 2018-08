"All You Need Is Love" Beatlesów na ślubie Krupy. Księża krytykują

"Obejrzałem przed chwilą filmik z KOŚCIOŁA ze ślubu pani Krupy. Czy księżom stało się obojętne to, co wyprawia się na LITURGII? Czy my księża tracimy wiarę, że Msza Święta to Golgota? Co się dzieje, że niektórzy z nas uprawiają show zamiast Adoracji Boga?" – napisał na Twitterze ks. Daniel Wachowiak. "Biblijna „Ohyda spustoszenia” dzieje się na naszych oczach. Celebracje ślubów z wypiętrzonym ego, pogrzeby z oddawaniem czci niewierzącym, koncerty, etc. Wiele można wymieniać. I najbardziej za to odpowiedzialni - księża - stają się tego współtwórcami. Grzech przeciw Eucharystii" – dodał.

Podobne zdanie ma ks. Andrzej Banasiuk, proboszcz z Pilawy, który w rozmowie z natemat.pl powiedział, że gdyby państwo młodzi zwrócili się do niego o zagranie utworu świeckiego w czasie ślubu, to raczej by się nie zgodził. – Kościół nie jest od wykonywania piosenek skocznych i zabawnych. Niech idą na salę, niech się bawią do białego rana, niech sobie pośpiewają potańczą, ale nie w kościele. Tu nie można takich rzeczy robić – stwierdził.

Utwór Beatlesów na ślubie Joanny Krupy nie spodobał się też ks. Sławomir Marek, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Stanowicach na Dolnym Śląsku. "Nowy ryt w Diecezji Krakowskiej" – napisał w komentarzu.

W ostatnich latach biskupi w różnych częściach Polski ogłaszali podobne wytyczne, twierdząc, że wykonywanie utworów nieliturgicznych w świątyniach jest nie do przyjęcia.

Czytaj także:

Duchownemu nie spodobał się świecki charakter pogrzebu Kory. Ks. Lemański: Zamilknij klecho