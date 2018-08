800 milionów złotych dla rolników. Ardanowski: Poszkodowani suszą rolnicy nie będą mieć problemów z płynnością

Ardanowski zaznaczył, że pieniądze będą wypłacane tak, by rolnicy nie mieli problemów z utrzymaniem płynności. Minister rolnictwa dodał, że jeśli zajdzie potrzeba, budżet państwa zostanie znowelizowany, ale na dzień dzisiejszy trudno to przewidywać. – Czekamy, aby szacunki spłynęły z gmin. Dopóki nie będzie tych danych, nie możemy podjąć się wypłat, ale mamy przygotowane pieniądze – mówił.

Minister rolnictwa wskazał także, że gdy była susza w 2015 r., to ówczesny rząd PO-PSL przeznaczył na pomoc „nieco ponad 400 mln zł”, a obecny ponad dwa razy więcej.

Ardanowski został też zapytany o kwestię wyższych cen żywności spowodowanych suszą. Minister podkreślił, że zostały wprowadzone odpowiednie ustawy, które mają na celu stabilizację runku. – Mają doprowadzić do tego, żeby nie było przewag w stosunku do rolników. Ustawa mówi o tym, że będzie można kontrolować podmioty kupujące od rolników. Chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście pozycja rolników jest wystarczająca. Będziemy również wiedzieć, co kupujemy. To musi być precyzyjne określone. Każdy kolejny pośrednik musi mieć przy sobie odpowiednie dokumenty, żeby zapobiec przepakowywaniu w polskie opakowania nędznej żywności z zagranicy – dodał.