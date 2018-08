Burze i grad w miejsce upałów. IMGW ostrzega

Burz można się spodziewać na obszarze od Zatoki Gdańskiej, poprzez Warmię, Mazury, Mazowsze, przez Ziemię Łódzką, Ziemię Świętokrzyską po Małopolskę i Podkarpacie. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, na Pomorzu, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Ziemi Łódzkiej do 40 mm, a na południowym wschodzie lokalnie do 50 mm. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, możliwe pojedyncze porywy do 100 km/h.

Wyraźne ochłodzenie nastąpi w zachodniej części kraju. Z kolei najgoręcej będzie w centrum, we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna od 24°C na zachodzie i nad morzem do 33°C na Mazowszu, Podlasiu oraz południowym wschodzie.