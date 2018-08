EasyJet wraca na Lotnisko Chopina

EasyJet latała z warszawskiego lotniska w latach 2004-2009. Brytyjski przewoźnik zrezygnował z Warszawy, gdy zlikwidowano terminal Etiuda przeznaczony dla tanich linii lotniczych. Był jednak obecny w Krakowie, a od 2017 roku także w Lublinie.

Od 28 października będzie można polecieć EasyJet do czterech miast: Londynu (lotnisko Gatwick), Berlina (Tegel), Genewy i Bazylei. Samoloty do Berlina będą latać codziennie, na lotnisko Gatwick i do Genewy cztery razy w tygodniu, a do Bazylei trzy razy.