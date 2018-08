Wiceminister sprawiedliwości: TSUE nie zahamuje reformy

Wójcik ocenił, że Trybunał Sprawiedliwości UE nie powinien w ogóle rozpatrywać pytań prejudycjalnych zadanych w tej sprawie przez Sąd Najwyższy. – Wydaje mi się, że TSUE w ogóle nie powinien się tym zajmować. Sprawy wymiaru sprawiedliwości leżą poza jurysdykcją wspólnotową. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – powiedział.

Według wiceministra sprawiedliwości orzeczenie TSUE nie zahamuje reformy. – Biorę pod uwagę, to co się działo w poprzednich latach w innych państwach. Przykład Węgier sprzed kilku lat, gdzie temat obniżenia wieku emerytalnego był brany pod uwagę, a i tak reforma została przeprowadzona. Uważam, że musimy patrzeć na cały system oczami obywateli. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj się wycofali ze zmian. My się nie cofniemy, pomimo tego, że kłody są nam rzucane pod nogi – wyjaśnił.

