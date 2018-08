Nowoczesna kpi z wizyty prezydenta w Australii

"Prezydent Andrzej Duda ze świtą (ok. 30 osób) leci do Australii. Wybrali luksusowe linie Emirates, zamiast LOT-u. Ale przecież każdy ma prawo do fajnych wakacji. Ale moment, to chyba jednak nie są wakacje. Oficjalnie to podróż służbowa..." – czytamy w poście, jaki pojawił się na profilu Nowoczesnej na Facebooku.

"Cóż, można się pomylić, bo w planach nie ma spotkań na najwyższym szczeblu. Jest przyjęcie u gubernatora stanu Wiktoria i rozmowy z Polonią, m.in. w Sali im. Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Sydney" – pisze na portalu społecznościowym partia Katarzyny Lubnauer.

Do facebookowego wpisu Nowoczesna dołączyła grafikę z wizerunkiem prezydenta i pytaniem: "Kto chce się spotkać z Andrzejem Dudą?". Niżej zamieszczono koalę, kangura i dziobaka. Post polubiło prawie 1,5 tys. użytkowników.

"Pozostaje nam życzyć całemu turnusowi bezpiecznej podróży i prosić o dużo selfików na insta" – napisała Nowoczesna.

W Australii i Nowej Zelandii Andrzej Duda będzie przebywał w dniach 18-23 sierpnia. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski poinformował, że program wizyty przewiduje spotkania ze wszystkimi najważniejszymi politykami w obu krajach.