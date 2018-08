Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na pieczątki

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na pieczątki potwierdzające pozytywne przejście badania technicznego kosztuje 73,50 zł.

W polskim dowodzie jest tylko sześć miejsc na pieczątki, co oznacza, że kierowca zmuszony jest do wymiany dowodu, jeżeli posiada samochód dłużej niż 6 lat. To nie tylko opłata, ale również uciążliwa wizyta w urzędzie. Problem dostrzegło Ministerstwo Infrastruktury.

"Zakłada się, że po wykorzystaniu rubryk w dowodzie rejestracyjnym na potwierdzenie terminu ważności badań technicznych, właściciel pojazdu będzie okazywał dla organów kontroli ruchu drogowego poza dowodem rejestracyjnym wydane przez diagnostę zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Jednocześnie zostanie pozostawione do decyzji właściciela pojazdu, czy będzie jego wolą wnioskowanie o wymianę dowodu rejestracyjnego, czy też nie" – poinformował wiceminister, odpowiadając na interpelację.