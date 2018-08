Silny wstrząs w kopalni na Śląsku

Do silnego wstrząsu doszło po południu w kopalni Bobrek-Piekary. Odczuli go mieszkańcy wielu miejscowości na Górnym Śląsku. Nikomu nic się nie stało. Wstrząs miał magnitudę ok. 3,5 stopnia w skali Richtera.

Kopalnia na razie nie ma też sygnałów, by wstrząs skutkował uszkodzeniem budynków na powierzchni. Silny wstrząs odczuli m.in. mieszkańcy Bytomia, Piekar Śląskich, Siemianowic i Chorzowa. Wstrząsy to naturalne zjawisko w terenie górniczym.