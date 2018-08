Ziemkiewicz: Apele i łajdactwa opozycji spotykają się z przychylnością Zachodu, bo na to jest popyt

– Prekandydat Trzaskowski, w przerwie między odwiedzaniem pszczół, oznajmił swoją strategię: nie będzie budował autostrad, bo najpilniejszą potrzebą jest walka z faszyzmem. To wszystko, to pretekst dla złamasów z PO, żeby latać do Brukseli i skarżyć się na to, że faszyzm zagraża. Co robić z ludźmi, którzy coś takiego robią? Te ich apele i łajdactwa spotykają się z przychylnością zachodu bo na to jest popyt – powiedział w Telewizji Republika publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

Ziemkiewicz odniósł się w programie do "walki z faszyzmem", którą prowadzi opozycja w Polsce. – Chcę powiedzieć głośno świniom, łajdakom i mendom z opozycji: jedyne cechy wspólne obozu narodowego z faszyzmem były takie, że walczył z Niemcami – mówił. Publicysta "Do Rzeczy" odniósł się również do wypowiedzi Trzaskowskiego, w której ten powiedział, że prezydent Warszawy powinna zeznawać przed komisją weryfikacyjną. – On ma problem bo był szefem jej kampanii. Nie można się na jego miejscu nie odciąć od oczywistych przewałów. Draństwo jest za duże, żeby się od niego nie odciąć, ale jak może się odciąć, skoro kierował jej kampanią? Trzaskowski jest taką fujarą, jak Komorowski, ale ten był chociaż w jakimś ruchu niepodległościowym – stwierdził.