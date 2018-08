Duda: Niech Adamowicz wydziara sobie na czole konstytucję i chodzi po Jarmarku Dominikańskim

Przewodniczący "Solidarności" odniósł się m.in. do spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. – Robimy to, co do nas należy. Jesteśmy od tego, żeby pilnować praw pracowniczych. Przez te trzy lata staraliśmy się wybierać priorytety i je realizować. Ponad 5-godzinne spotkanie z panem premierem to historyczne spotkanie, bo po raz pierwszy premier był na posiedzeniu komisji krajowej, poza tym pierwszy raz premier brał udział w 5-godzinnym spotkaniu ze związkowcami – mówił.

Piotr Duda podkreślił, że chodzi o to, aby rządzący nie mówili co innego w czasie kampanii, a co innego w czasie rządzenia. – Stawka godzinowa to nie chodzi o budżet państwa, to minimum przyzwoitości. (…) Jeśli chodzi o wiek, staramy się wspólnie z rządem zacisnąć klamrę, żeby nie było już tych umów śmieciowych – stwierdził.