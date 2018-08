Będzie kolejne weto Andrzeja Dudy? Ważne spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Pod koniec lipca Senat przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego dotyczącą ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Zakłada ona, że każdy okręg w wyborach będzie miał przypisaną konkretną liczbę – co najmniej trzech – posłów wybieranych do europarlamentu.

Przedstawiciele ugrupowań politycznych: Kukiz'15, PSL, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczypospolitej - z inicjatywy stowarzyszenia Klub Jagielloński - skierowali do Andrzeja Dudy list z apelem o zawetowanie tej nowelizacji Kodeksu wyborczego.





– Przysługuje mi 21 dni na przeanalizowanie tej ustawy. Przyglądam się temu aktowi prawnemu i historii prac nad nim. I mówię szczerze: mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego – mówił w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" prezydent Andrzej Duda.

Prezydencki minister Paweł Mucha poinformował, że Andrzej Duda skłania się do zawetowania ustawy.







"Proponowana przez PiS zmiana ordynacji do PE upraszcza wybory i przybliża je obywatelom. Mamy nadzieję że Pan Prezydent uzna nasze racje" – skomentował słowa prezydenta na Twitterze wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.