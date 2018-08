Z tym politykiem Tusk przegrałby w wyborach prezydenckich

Szef Rady Europejskiej stwierdził w lipcu, że jeśli Jarosław Kaczyński zdecyduje się wystartować w najbliższych wyborach prezydenckich, on także podejmie wyzwanie. Z badania przeprowadzonego na zlecenie "Super Expressu" wynika, że gdyby doszło do takiego starcia, wygrałby je Donald Tusk i to ze zdecydowaną przewagą. Na byłego premiera chęć oddania głosu w takiej konfiguracji zadeklarowało 65 proc. respondentów. Na prezesa PiS zagłosowałoby z kolej 35 proc. ankietowanych.

Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby Donald Tusk w drugiej turze zmierzył się z Andrzejem Dudą. Szef Rady Europejskiej mógłby w takim pojedynku liczyć na 49 proc poparcia, a obecna głowa państwa na 51 proc.