Miało być lifestylowo, będzie politycznie. Wiadomo, jaki program poprowadzi Ewa Bugała

Przypomnijmy, że Ewa Bugała była już dziennikarką TVP, do momentu kiedy w luty br. poinformowała, że kończy pracę w telewizji i przechodzi do Orlenu na stanowisko rzecznika prasowego spółki. Po dwóch dniach, kiedy na dziennikarkę spadła fala hejtu, Bugała zrezygnowała ze stanowiska.

O ewentualny powrót Bugały na antenę TVP, Jacka Kurskiego zapytał Michał Karnowski. – Każdy ma prawo do drugiej szansy, pani Bugała wróciła do TVP, choć już nie do dziennikarstwa politycznego – stwierdził prezes TVP. Jak poinformował Kurski, dziennikarka ma niedługo zadebiutować „z programem lifestyle'owym”.

Z informacji do których dotarł serwis branżowy Wirtualnemedia.pl wynika jednak, że Bugała wróci do tematów politycznych. Nowy program TVP Info „W pełnym świetle”, który ma poprowadzić, będzie emitowany od 2 września w niedziele o godz. 21.00. "Ma to być program w luźniejszym tonie komentujący wydarzenia polityczne" – donosi portal.