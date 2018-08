Tragedia na warszawskich Włochach. Noworodek nie żyje, rodzice zatrzymani

Z informacji do jakich dotarł portal TVN Warszawa wynika, że policjanci otrzymali zgłoszenie ok. godz. 2.30. Doniesienia o śmierci noworodka potwierdziła serwisowi Małgorzata Wersocka ze stołecznej policji.– Na miejscu były dwie osoby, mężczyzna i kobieta. To rodzice dziecka, oboje byli pod wpływem alkoholu – wskazała Wersocka.

Rodzice dziecka zostali zatrzymani. Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Ustaleniem powodu zgonu dziecka zajmują się funkcjonariusze policji. Wczoraj na miejscu pojawił się także prokurator.