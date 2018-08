"Wszystko co dobre, kiedyś się kończy". Popularna sieć znika z Polski

Dunkin' Donuts to popularna na Zachodzie sieć kawiarnianych fast-foodów. Jej specjalnością są donuty, czyli amerykańskie pączki z dziurką. Ich wybór w DD jest naprawdę duży. W ofercie znajdują się też m.in. kanapki i kawa. Jak wskazuje portal Wirtualna Media, po kilkunastu latach nieobecności sieć działalność w Polsce rozpoczęła w lutym 2016 roku – było to drugie podejście do naszego rynku. Ostatnie trzy lokale sieci funkcjonowały w Warszawie. Na zasadach franczyzy prowadziła je Varsovia Food Company. Wcześniej, DD funkcjonowała w Polsce w latach 1996-2002.

"Dziękujemy za wszystkie wspólnie zjedzone donuty. 💕🍩Będziemy za Wami tęsknić i zapraszamy dziś na Świętokrzyską 16 na wyprzedaż ostatnich donutów i pamiątek na otarcie łez. Lokal będzie otwarty do ostatniego donuta. Donut worry, be happy, dziękujemy. ☕️🍩" – czytamy na Facebooku Dunkin' Donuts.