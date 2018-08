Niemiecki dziennik: Polska unika współodpowiedzialności za przyjmowanie uchodźców

„Problem polega na tym, że takie kraje jak Polska czy Węgry unikają współodpowiedzialności i nie chcą przyjmować uchodźców. Ponieważ UE jako całość nie chce odgraniczyć się od uchodźców, kraje te podejmują działania na własną rękę. Odmowa narusza ducha i literę traktatów europejskich i ignoruje humanizm, który nakazuje udzielić pomocy ludziom w potrzebie i postępować solidarnie” – zauważa komentator.

Ulrich wskazuje: "Ta postawa będzie miała w dalszej perspektywie wpływ na UE. Powinna doprowadzić do powstania europejskiego trzonu bez krajów rządzonych przez nacjonalistów". Jednocześnie, dziennikarz chwali m. in. Niemcy oraz Hiszpanię, które jego zdaniem powinny stworzyć „grupa krajów chętnych (do działania)”.

Stefan Ulrich pozytywnie ocenia obowiązującą od soboty umowę między Berlinem a Madrytem. Według porozumienia, migranci zatrzymani na granicy niemiecko-austriackiej mają być w ciągu 48 godzin odsyłani do Hiszpanii, jeśli wcześniej złożyli tam wniosek o azyl.