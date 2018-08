Prezes stadniny w Michałowie kontra TVN24. Kopnął operatora?

Do nieprzyjemnej sytuacji miało dojść podczas rozmowy reportera TVN24 z Maciejem Grzechnikiem, prezesem stadniny w Michałowie. Dziennikarz chciał zapytać o przebieg i wyniki aukcji Pride of Poland. – Nie bądź taki szybki. Myśmy to przygotowywali przez pół roku. Bardzo było mi miło. Jestem umiarkowanie zadowolony, ale ważne jest co wy powiecie – mówił Maciej Grzechnik. Według doniesień medialnych, prezes stadniny nie chciał rozmawiać z TVN24. Grzechnik miał przerwać rozmowę i odchodząc od ekipy zasłonić obiektyw kamery. Co więcej, według reportera TVN24 Maciej Grzechnik odepchnął i kopnął operatora stacji.

Reporter nie poddał się i spróbował jeszcze raz uzyskać komentarz. – Nie wiem chłopie, nie policzyłem. Nie widziałem jak to do końca było, bo nie mam w głowie komputera. Sam sobie odpowiedz. To najlepsza aukcja od długiego czasu. Jestem bardzo zadowolony – odpowiedział Grzechnik. Nagranie całej sytuacji można znaleźć na portalu TVN24.

Czytaj także:

Minister rolnictwa powołał nową Radę ds. koni. Ardanowski: Konie powinny nas łączyć, a nie dzielić