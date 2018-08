Zakończyło się spotkanie w Pałacu Prezydenckim. "Jestem przekonany, że prezydent zawetuje tę ustawę"

Andrzej Duda spotkał się dziś w Pałacu Prezydenckim z sygnatariuszami listu zawierającego apel o zawetowanie nowelizacji Kodeksu wyborczego, dotyczącej ordynacji do Parlamentu Europejskiego, aby wysłuchać ich argumentów. Prezydencki minister Paweł Mucha poinformował, że Andrzej Duda skłania się do weta.

– Niemożliwe jest podpisanie ustawy, która w ten sposób ogranicza prawa wyborcze Polaków – mówił po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim Kosiniak-Kamysz.

– Ta ordynacja jest antydemokratyczna. Optujemy za listą krajową. Uważam, że ewentualne weto będzie miało bardzo duży wpływ na zahamowanie nowelizacji ordynacji do krajowego parlamentu – dodawał Paweł Kukiz.

Pod koniec lipca Senat przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego dotyczącą ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Zakłada ona, że każdy okręg w wyborach będzie miał przypisaną konkretną liczbę – co najmniej trzech – posłów wybieranych do europarlamentu.

Przedstawiciele ugrupowań politycznych: Kukiz'15, PSL, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczypospolitej - z inicjatywy stowarzyszenia Klub Jagielloński - skierowali do Andrzeja Dudy list z apelem o zawetowanie tej nowelizacji Kodeksu wyborczego.