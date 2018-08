Kandydaci na prezydenta Warszawy prześcigają się w pomysłach dot. tego, jak przekonać do siebie warszawiaków. Choć zdecydowanie najbardziej aktywny jest Patryk Jaki reprezentujący Zjednoczoną Prawicy, jednak Rafał Trzaskowski, który startuje jako kandydat Koalicji Obywatelskiej, nie chce być gorszy. Polityk rozpoczyna nową akcję: "18 dzielnic – jedna Warszawa".

Na czym ona polega? "Nasi rozmówcy tłumaczą, że koncentruje się on na kolejnych dzielnicach, a po tygodniu programowym, kiedy kandydat prezentował rozwiązania dla takich problemów jak smog czy bezpieczeństwo warszawiaków, przyszedł czas na kolejne aktywności" – opisuje 300 Polityka.

Sam Trzaskowski wskazuje: – Warszawa potrzebuje poważnego podejścia, nie akcji PR-owych. Miasto to skomplikowany organizm, stolica naszego kraju. Nie wystarczy poświęcić 20 minut dla kamer telewizyjnych i pozowania do zdjęć. Będę prezydentem Warszawy, który będzie poważnie podchodził do swoich obowiązków. Prezydentem któremu Warszawiacy będą mogli zaufać.

Inicjatywa kandydata opozycji to odpowiedź na akcję „100imy pod blokiem” Patryk Jakiego.

