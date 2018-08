Błaszczak: Wisłostrada wybrana nie bez powodu

Jak wyjaśniał, została wybrana nie tylko dlatego, by można było zaprezentować oddziały Wojska Polskiego, ale także po to, by „widzowie mieli lepsze warunki do podziwiania WP, do poczucia dumy z tego, że jesteśmy Polakami”.

Czytaj także:

Błaszczak bez ogródek o Paradzie Równości w Poznaniu. Nie dał Olejnik spokojnie wypić kawy

Szef MON odniósł się także do programów budowy okrętów w polskich stoczniach. Zaznaczył, że nikt nie zamierza z nich rezygnować. – Odbudowa przemysłu stoczniowego jest celem i zobowiązaniem rządu Mateusza Morawieckiego i do tego doprowadzimy – mówił. Zaznaczył również, że obecnie trwają negocjacje związane z planowanymi zakupami sprzętu dla wojska. – Spodziewamy się, że finał osiągniemy jeszcze w tym roku – stwierdził.

"Ordynacja widmo"

Błaszczak mówił także o innych, niezwiązanych z wojskowością sprawach. Podkreślił, że relacje PiS-u i prezydenta są dobre – Chociaż my nie zawsze się ze wszystkim zgadzamy – dodał. Jako przykład różnicy poglądów wskazał oceny ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Obecnie obowiązująca ordynacja do PE jest ordynacją widmo. Jest w niej zasada wędrującego mandatu – mówił.

Czytaj także:

Suski nie zagłosuje już na Dudę. A Błaszczak? Padła jasna deklaracja