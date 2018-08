Szef sztabu wyborczego PiS: To będzie krótka, ale bardzo intensywna kampania

– W czasie tzw. prekampanii widoczna była przede wszystkim aktywność przyszłych kandydatów na prezydentów miast. Czy teraz to się zmieni? Tomasz Poręba podkreśla, że kampania samorządowa stanowi całość, a to co proponują kandydaci na prezydentów, to także duża część propozycji jakie Zjednoczona Prawica ma dla miast. – Należy także zwrócić uwagę na sejmiki wojewódzkie, bowiem to właśnie wyniki wyborów do tego organu pokazują prawdziwe poparcie dla poszczególnych ugrupowań. Musimy zrobić wszystko, aby po tych wyborach Prawo i Sprawiedliwość rządziło w jak największej liczbie regionów. – podkreślił polityk.

Jaki się nie zmęczył

Zwłaszcza w stolicy prekampania była bardzo intensywna. Zapytaliśmy więc Tomasza Porębę, czy nie obawia się, że kandydaci najzwyczajniej się wypalą. – Absolutnie nie obawiam się, że Patryk Jaki się zmęczy. Widać, że ma on jeszcze wiele nowych pomysłów i niesamowitą energię oraz chęć do działania. Co, mamy nadzieję, przełoży się na sukces wyborczy – podsumował szef sztabu PiS.