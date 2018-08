Rusza kampania wyborcza. Jaki prezentuje hasło i zapowiada audyt

Jaki stwierdził, że Warszawa nigdy nie będzie europejskim miastem, jeśli nie będzie spełniała najważniejszego standardu europejskości, czyli uczciwości. – Dlatego właśnie tak podkreślamy to hasło: uczciwa Warszawa. My chcemy uczciwej Warszawy, ale chcemy również Warszawy ambitnej – zapowiedział kandydat Zjednoczonej Prawicy.

Jaki podkreślił, że władze Warszawy muszą w końcu zająć się problemem śmieci w stolicy, jak również i infrastruktury, aby ta była bardziej przyjazna dla mieszkańców. – Nie może być tak, że wszystkie stolice regionu, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Czech mają więcej kilometrów metra od Warszawy – podkreślił.

Jego zdaniem Warszawa powinna stać się "prawdziwą europejską stolicą" oraz liderem regionu. Jaki zaznaczył, że sprawa nie dotyczy jedynie metra, ale również obwodnic czy nowoczesnych technologii, gdyż w tym zakresie Warszawa również pozostaje w tyle za innymi państwami regionu.

Audyt samorządu

Patryk Jaki zapowiedział ponadto, że jeżeli wygra wybory, to zostanie przeprowadzony gruntowny audyt warszawskiego samorządu. Polityk stwierdził, że do tej pory ścieżki awansu były zablokowane dla wielu urzędników, którzy nie chcieli należeć do żadnej koterii. Teraz ma się to zmienić.

– Dlatego powiedziałem, że jedną z moich pierwszych decyzji, to będzie 10 awansów wewnętrznych, dlatego, że jestem przekonany, że w warszawskim samorządzie pracuje wiele dobrych ludzi, tylko są niedoceniani – zapewnił Jaki, podkreślając, że skończy z warszawskimi koteriami.

Czytaj także:

Jest data wyborów samorządowych. Morawiecki podjął decyzjęCzytaj także:

Szef sztabu wyborczego PiS: To będzie krótka, ale bardzo intensywna kampania