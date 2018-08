Środowisko żużlowe w szoku. Nie żyje Tomasz Jędrzejak

Tomasz Jędrzejak był wieloletnim kapitanem Betardu Sparty Wrocław. To właśnie na facebookowej stronie klubu pojawiła się informacja o jego śmierci. Z doniesień medialnych wynika, że przyczyną śmierci żużlowca prawdopodobnie było samobójstwo.



"Z ogromnym żalem i bólem przekazujemy Państwu bardzo smutną wiadomość – odszedł Tomasz Jędrzejak – wspaniały zawodnik, przyjaciel, nasz wieloletni kapitan i lider zespołu. W imieniu całego środowiska związanego z klubem WTS Sparta Wrocław przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny i przyjaciół Tomasza. Tomasz, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach" – napisano.

W rozmowie z Przeglądem Sportowym do tej smutnej informacji odniósł się Marek Cieślak, trener reprezentacji Polski, a w przeszłości trener Tomasza Jędrzejaka. – To ogromna i niezrozumiała dla mnie tragedia. Jestem w totalnym szoku. Nie mogę w to uwierzyć. Miał ułożone życie. Nie słyszałem, aby miał jakiekolwiek problemy – powiedział.