Halicki o ew. inicjatywie Biedronia: Kto walczy z PO, pomaga PiS

Wtorkowa „Gazeta Wyborcza” informuje, że Robert Biedroń nie będzie ubiegał się o drugą kadencję w fotelu prezydenta Słupska. Co więcej, jeszcze w tym roku ogłosi premierę swojego ogólnopolskiego projektu politycznego „Kocham Polskę”.

W dzisiejszej audycji radiowej red. nacz. "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego poseł PO Andrzej Halicki odniósł się do tych doniesień. – Robert Biedroń powinien z nami współpracować i to powinien być jego naturalny wybór. Nie widzę powodów, żeby ze sobą walczyć – mówił polityk PO.

Halicki sceptycznie odniósł się do nowej inicjatywy, o której informuje "Wyborcza". Jego zdaniem projekt nie stanowi poważnego zagrożenia dla opozycji, a prawdziwy wybór jest między PiS-em a Koalicją Obywatelską. – Szukanie trzeciej drogi jest niezrozumiałe – ocenił poseł.

