Wybory samorządowe mają potwierdzić obecność Polski w Unii? PO rozpoczyna kampanię

Szef PO podkreślił, że zbliżające się wybory stanowią pierwsze w całym cyklu głosowań, które mają jego zdaniem potwierdzić obecność Polski w Unii Europejskiej. Jego zdaniem "coraz głośniej mówi się o Polexicie", a Polacy przy urnach powinni pokazać przynależność do Unii. – To cały proces, cała droga do tego, żebyśmy potwierdzili naszą obecność w Unii Europejskiej, żebyśmy dali Polsce i Polakom gwarancję bezpieczeństwa, rozwoju, wykorzystania cywilizacyjnej szansy – zapewniał lider Platformy.

Temat obecności Polski w Unii był też obecny w wystąpieniach pozostałych polityków. – Wejście Polski do Unii to był proces. Liczyliśmy na wielki skok po wejściu do Unii i ten skok się udał. – stwierdził Jerzy Buzek.

Z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że samorządy są beneficjentami unijnych środków, które jej zdaniem przyczyniają się do poprawy jakości życia Polaków. – Polityka PiS pozbawia nas tych środków, rozwój będzie trudniejszy – przekonywała.

Rafał Trzaskowski podczas konferencji przedstawił się natomiast jako "reprezentant wszystkich kandydatów".

– Wybory samorządowe to pierwsza okazja żeby ocenić niekompetentne rządy PiS. Stoję tutaj jako reprezentant wszystkich kandydatów w wyborach samorządowych. To my jesteśmy gwarantem tego, że Polka dalej będzie się rozwijać – przekonywał Rafał Trzaskowski, kandydat PO na prezydenta Warszawy.

