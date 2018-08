Gronkiewicz-Waltz walczy o delegalizację ONR. "Od dwóch lat koresponduję z ministrem Ziobrą"

– Kandydat na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki, powiedział, że oczywiście, że się tym zajmie. Nikt się do tej pory nie zajął. To jest gra pozorów. To jest popieranie tego typu organizacji – dodawała.

– Będziemy się bardzo bacznie jutro przyglądać. Mówię o tym otwarcie. Będziemy nagrywać, będzie jeszcze więcej osób z urzędu, niż do tej pory było, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na bagatelizowanie przez polityków tych haseł, niedomówień, puszczania oka – podkreślała prezydent stolicy.

Czytaj także:

Leszek Żebrowski na pikiecie narodowców. "Niech Gronkiewicz-Waltz pokaże udział ich przodów w walce o Warszawę"Czytaj także:

Gronkiewicz-Waltz odpowiada na wejście posłów do Ratusza. "Chcą zastraszyć urzędników?"